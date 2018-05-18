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Стрельба в техасской школе: правоохранители нашли взрывные устройства

Стрельба в техасской школе: правоохранители нашли взрывные устройства (66)

Iнше ТВ 2018.05.18 20:45
Полиция нашла взрывные устройства на территории школы в Санта Фе, где произошла стрельба, и рядом с ней. Об этом сообщается на странице в Twitter Независимого школьного округа Санта Фе, пишет Новое время. Одно из сообщений Независимого школьного округа Санта Фе о найденный взрывных устройствах ретвитнул шериф этого города Эд Гонсалес. Ранее Гонсалес заявил, что в результате стрельбы в школе Санта Фе погибли
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2018.05.19 (66)

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