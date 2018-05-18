Стрельба в техасской школе: правоохранители нашли взрывные устройства (66)

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- Новая стрельба в американской школе: есть жертвы : Kordon.com.ua 13:53
- 10 человек погибли в результате стрельбы в школе : Journalist.today 13:48
- Стрельба в школе Санта-Фе: подозреваемому выдвинули обвинения : NewsOne 12:39
- Еще одна стрельба в американской школе за сутки: есть жертвы : ReplyUA.net 12:34
- Школьник расстрелял десятерых в классе, но не стрелял в тех, кто ему нравился, чтобы они "рассказали его историю" : Elise Journal 12:31
- Новая стрельба в американской школе: есть жертвы : Главред 12:05
- При стрельбе в школе в Техасе погибли не менее 10 учащихся : Електронні Вісті 11:45
- В школе штата Джорджия произошла стрельба, есть погибший : Sharij.net 11:41
- Стрельба в гольф-клубе Трампа: расследованием занялась секретная служба США : "Наша газета" (Луганск) 11:07
- В школе в Джорджии произошла стрельба : Вечерние Вести 11:07
- Стрельба в Техасе: погибли 10 человек, полиция идентифицировала нападавшего : 7 днів Ужгородськi 11:06
- После выпускного в штате Джорджия произошла стрельба : ICTV Факти 11:06
- В США произошла стрельба в школе : УРА-Информ 10:58
- Стрелку из Санта-Фе предъявлены обвинения в убийстве : Крым.Реалии RFE/RL 10:55
- Выстрелы на выпускном: В штате Джорджия произошла стрельба в старшей школе : В Час Пик 10:45
- В американской школе подросток расстрелял 10 человек : SobKor.net 10:42
- Стрельба в Техасе: число погибших возросло : Sharij.net 10:41
- "Ворвался в класс с криком" Сюрприз! " - сообщили подробности стрельбы в американской школе : Gazeta.ua 10:05
- В США на выпускном произошла стрельба, есть погибший : Страна.ua 09:47
- В США снова произошла стрельба возле школы, есть погибший : Сегодня.ua 09:42
- Стрельба в штате Джорджия: 1 человек погиб : Vector News 09:16
- Около одной из школ Джорджии произошла стрельба, есть жертва : NewsOne 09:09
- В США на школьном выпускном произошла стрельба, есть жертвы : DsNews 09:03
- Еще одна смертельная перестрелка в США: есть жертвы : Телеканал новин "24" 09:00
- В техасской школе ученик застрелил 10 человек : Власти.нет 08:45
- В школе Джоджии на выпускном произошла стрельба: один погибший : ЛІГАБізнесІнформ 08:38
- Стрельба в школе американского штата Джорджия: один человек погиб, есть раненые (ФОТО) : Ракурс 08:31
- В результате стрельбы в школе в городе Санта Фе в Техасе погибли 10 человек и получили ранения еще 10 : Радио Маяк 08:31
- Стрельба в штате Джорджия: 1 человек погиб : NewsMir.info 08:10
- В Белом доме решили изучить методы защиты детей после стрельбы в школе Техаса : Новое Время 07:40
- На Кубе объявлен национальный траур : Городской портал 07:39
- В США полиция рассказала, кто устроил смертельную стрельбу в школе : Еспресо TV 07:34
- В США в результате стрельбы в школе Джорджии погиб человек : Arena.press 07:12
- Стрельба в американской школе: не менее восьми детей убиты : УСБН Одесса 06:17
- Стрельба в американской школе: не менее восьми детей убиты : УСБН Вінниця 06:14
- Стрельба в американской школе: не менее восьми детей убиты : УСБН Івано-Франківськ 06:14
- Стрельба в американской школе: не менее восьми детей убиты : УСБН Житомир 06:14
- Стрельба в школе в США: стало известно, кто мог совершить преступление : Банкомёт 06:12
- В США в результате стрельбы в школе Джорджии погиб человек : РБК-Україна 06:11
- Самолет с сотней пассажиров разбился при вылете из Гаваны : Ак Жайык Атырау 06:11
- Стрельба в американской школе: не менее восьми детей убиты : УСБН Запоріжжя 06:11
- Стрельба в школе Техаса: Подозреваемому студенту выдвинули обвинения : 112.ua 06:00
- Стрельба в американской школе: не менее восьми детей убиты : УСБН Суми 05:47
- Стрельба в школе Техаса: Трамп пообещал защитить учеников : УкропNews.com 05:44
- Трамп распорядился приспустить флаги в связи с трагедией в школе Санта-Фе : Українські національні новини 05:33
- Трамп распорядился приспустить флаги в связи с трагедией в школе Санта-Фе : ПрессОрг24 05:31
- Стрельба в американской школе: не менее восьми детей убиты : УСБН Черкаси 05:21
- Стрельба в школе Техаса: Трамп пообещал защитить учеников (фотогалерея) : УНИАН 05:17
- "Бедный Сахалин". Коллеги из ИНОСМИ, поаккуратнее, пожалуйста : Спутник 05:17
- Стрельба в американской школе: не менее восьми детей убиты : FaceNews 04:45
- Стрельба в Техасе: погибли 10 человек, полиция идентифицировала нападавшего : Vector News 03:16
- Трамп пообещал защитить учеников от стрельбы в американских школах : ТСН.ua 03:13
- Стрельба в школе Техаса: нападавший хотел покончить с собой : ЛІГАБізнесІнформ 03:07
- Стрельба в школе в Техасе: также на месте нашли взрывчатку : В Кулаке 03:04
- Фото Под Днепром пассажирский автобус врезался в грузовик, более 20 пострадавших : Фокус 03:04
- Стрельба в Техасе: погибли 10 человек, полиция идентифицировала нападавшего : Украина криминальная 03:02