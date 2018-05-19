"Донбасс" Сергея Лозницы получил награду в Каннах (45)

Bit.ua 2018.05.19 09:15

Автор: Ольга Артеменко 19 Мая 2018г. 09:13 Украинского режиссера Сергея Лозницу и его фильм "Донбасс" удостоили приза за лучшую режиссуру на Каннском международном фестивале, который проходил 9- 18 мая на Лазурном берегу. Лозница презентовал свой фильм в конкурсной программе "Особый взгляд", которую судило международное жюри во главе с режиссером Бенисио дель Торо. В Каннах состоялась премьера ленты "Донбасс", работу над которой закончили