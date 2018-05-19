"Донбасс" Сергея Лозницы получил награду в Каннах (45)

2018.05.19 (45)2018.05.18 (40) →
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- Фильм "Донбасс", снятый в Кривом Роге, получил в Каннах премию за лучшую режиссуру : Кривбасс On-Line 13:54
- Совет директоров украинского агрохолдинга МХП предлагает назначить еще одним директором компании на срок до 2021 года Роберта Банфи : Fixygen 13:35
- Порошенко поздравил режиссера Лозницу с наградой в Каннах : РИА Мелитополь 13:35
- Украинские кинематографисты за сутки получили две награды Каннского кинофестиваля : АналитикаUA.net 13:10
- Фильм "Донбасс" получил в Каннах премию за лучшую режиссуру : NewsMir.info 13:10
- Фильм о событиях на Донбассе взял престижную награду Каннского фестиваля : Mrpl.City 13:04
- Особый взгляд лучшего режиссера : Kino-teatr.ua 12:59
- Порошенко поздравил Лозницу с наградой Каннского фестиваля : Sharij.net 12:41
- Порошенко поздравил режиссера Лозницу с наградой в Каннах : Bigmir)net Новости 12:38
- Сергей Лозница получил премию "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале : Vogue.ua 12:17
- Сергей Лозница получил премию за лучшую режиссуру в Каннах : Bestin.ua 12:14
- Как правильно выбрать клубнику: советы бывалых : Вести-UA 12:01
- Порошенко поздравил режиссера Лозницу с наградой в Каннах : Корреспондент.net 12:01
- Сергей Лозница получил награду Каннского кинофестиваля за фильм "Донбасс" : Електронні Вісті 12:00
- Фильм "Донбасс" Сергея Лозницы получил приз Каннского фестиваля за лучшую режиссуру : Центр журналистских расследований 11:46
- Порошенко поздравил режиссера Лозницу с наградой Каннского фестиваля : 112.ua 11:30
- Украинский режиссер получил в Каннах приз за режиссуру фильма "Донбасс" (видео) : Политолог.net 11:25
- Каннский кинофестиваль назвал украинца Сергея Лозницу лучшим режиссером : DailyUA 11:24
- Сергей Лозница получил награду Каннского кинофестиваля за фильм "Донбасс" : Зеркало недели. Украина 11:16
- Сергей Лозница получил награду Каннского кинофестиваля за фильм "Донбасс" : УкропNews.com 11:15
- "Важная победа украинского кинематографа", - Порошенко поздравил Лозницу с наградой в Каннах : УкропNews.com 10:45
- Сирия новости 19 мая 2018 года : Русский дозор 10:45
- Украинский режиссер получил награду Каннского кинофестиваля за фильм про Донбасс : Соцпортал 10:43
- Украинский фильм "Донбасс" награжден призом Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру : Большой Киев 10:31
- Каннский кинофестиваль назвал лучшим режиссером украинца : УСБН Черкаси 10:21
- Каннский кинофестиваль назвал лучшим режиссером украинца : УСБН Одесса 10:17
- Каннский кинофестиваль назвал лучшим режиссером украинца : УСБН Житомир 10:14
- Каннский кинофестиваль назвал лучшим режиссером украинца : УСБН Івано-Франківськ 10:14
- Фильм "Донбасс" украинского режиссера получил премию в Каннах : Антикор.com.ua 10:10
- Каннский кинофестиваль назвал лучшим режиссером украинца : УСБН Суми 09:47
- Фильм Лозницы "Донбасс" удостоин награды на Каннском кинофестивале : Спектр Новости 09:44
- Фильм "Донбасс" получил награду в Каннах : Слово і Діло 09:42
- Фильм "Донбасс" победил в Каннах : Donbass.UA 09:27
- "Донбасс" Сергея Лозницы получил награду в Каннах : Bit.ua 09:15
- Порошенко назвал премию за фильм "Донбасс" важной для украинского кино : ТСН.ua 09:14
- Каннский кинофестиваль назвал лучшим режиссером украинца : УСБН Вінниця 09:14
- Каннский кинофестиваль назвал лучшим режиссером украинца : УСБН Запоріжжя 09:11
- Каннский кинофестиваль назвал лучшим режиссером украинца : FaceNews 09:01
- Украинский режиссер получил премию Каннского фестиваля за фильм "Донбасс" : Мариупольские новости 08:59
- Украинские кинематографисты за сутки получили две награды Каннского кинофестиваля : Ukrnews.info 08:57
- "Донбасс" получил награду на Каннском кинофестивале : Власти.нет 08:15
- Украинский режиссер в Каннах получил приз за лучшую режиссуру : Шиповник.ua 07:41
- Фильм Донбасс получил премию в Каннах : Николаевские Известия 05:48
- Неизвестный открыл стрельбу на выпускном вечере в школе США : Известия 05:48
- Украинский режиссер получил приз на Каннском кинофестивале : Наш Киев 01:14
- Фильм "Донбасс" получил в Каннах премию за лучшую режиссуру : Sharij.net 00:41
- Украинский режиссер Сергей Лозница получил приз на Каннском кинофестивале : Факты 00:33
- Фильм Донбасс получил премию в Каннах : Корреспондент.net 00:01
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