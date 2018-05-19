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22 человека пострадали в масштабном ДТП в Каменском

22 человека пострадали в масштабном ДТП в Каменском (40)

RUpor.info 2018.05.19 11:11
Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием городского автобуса "Эталон". В результате дорожно-транспортного происшествия в г. Каменское (Днепропетровская область) в пятницу, 18 мая, пострадали 22 человека, из них 3 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Городской автобус "Эталон" врезался в грузовой автомобиль "Даф" с прицепом. "18 мая в 15:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-
КАМЕНСКИЙ, АВТОБУС, ЭТАЛОН, ГРУЗОВИК, ПРИЦЕП, ПОСТРАДАВШИЙ, Днепропетровск, Украина
2018.05.19 (40)

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