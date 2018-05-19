22 человека пострадали в масштабном ДТП в Каменском (40)

2018.05.19 (40)2018.05.18 (31) →
- В Каменском ДТП: пострадали 22 человека : Комментарии: Днепр 12:25
- ДТП на Днепропетровщине: число пострадавших увеличилось : Вісті Придніпров'я 12:02
- В Днепропетровской области жертвами сокрушительного ДТП стали 22 человека : Ведомости-Украина 11:12
- 22 человека пострадали в масштабном ДТП в Каменском : RUpor.info 11:11
- В Каменском столкнулись маршрутка и грузовик, 22 человека пострадали : Антикор.com.ua 11:11
- Масштабное ДТП в Каменском: признаков опьянения у водителя маршрутки не обнаружили : Українські національні новини 10:47
- На Днепропетровщине столкнулись автобус с грузовиком: более 20 пострадавших : Sharij.net 10:40
- На Днепропетровщине жертвами сокрушительного ДТП стали 22 человека : Багнет 10:31
- Количество пострадавших в ДТП в Каменском возросло до 22 человек : NewsMir.info 10:11
- ДТП с пострадавшими в Каменском: водитель маршрутки был трезв : NewsMir.info 10:10
- Количество пострадавших в ДТП в Каменском возросло до 22 человек : NewsOne 10:09
- ДТП под Днепром: не менее 22 пострадавших : "Наша газета" (Луганск) 10:07
- В ДТП с маршруткой в Каменском пострадали три ребенка : 5692.com.ua Каменский 10:05
- ДТП с пострадавшими в Каменском: водитель маршрутки был трезв : 5692.com.ua Каменский 10:05
- В Каменском ДТП с пострадавшими : Кстати+ 09:55
- "Начал терять сознание и…": Маршрутка протаранила грузовик, 22 пострадавших. Подробности страшной аварии на Днепропетровщине : Корупція Інфо 09:54
- "Начал терять сознание и...": Маршрутка протаранила грузовик, 22 пострадавших. Подробности страшной аварии на Днепропетровщине : УСБН Одесса 09:17
- Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 22 человека (фото) : Медиа-группа "Объектив" 09:16
- "Девочка для Пети...": Что скрывал Порошенко о тайных связях с заместительницой скандальной Гонтаревой : УСБН Івано-Франківськ 09:14
- "Начал терять сознание и...": Маршрутка протаранила грузовик, 22 пострадавших. Подробности страшной аварии на Днепропетровщине : УСБН Житомир 09:14
- "Начал терять сознание и...": Маршрутка протаранила грузовик, 22 пострадавших. Подробности страшной аварии на Днепропетровщине : УСБН Івано-Франківськ 09:14
- "Начал терять сознание и...": Маршрутка протаранила грузовик, 22 пострадавших. Подробности страшной аварии на Днепропетровщине : УСБН Вінниця 09:14
- "Начал терять сознание и...": Маршрутка протаранила грузовик, 22 пострадавших. Подробности страшной аварии на Днепропетровщине : УСБН Запоріжжя 09:11
- ДТП под Днепром: не менее 22 пострадавших : MIGnews.com.ua 09:08
- "Начал терять сознание и...": Маршрутка протаранила грузовик, 22 пострадавших. Подробности страшной аварии на Днепропетровщине : УСБН Суми 08:47
- У Гройсмана уже знают, что украинцы будут не в восторге от реформы субсидий : УСБН Суми 08:47
- ДТП в Каменском: число пострадавших увеличилось : Кам'янске портал 08:24
- Под Днепром фура врезалась в пассажирский автобус - 22 пострадавших : ZpTown 08:14
- ДТП в Днепропетровской области: 22 пострадавших : РИА Мелитополь 06:35
- В Каменскомв результате ДТП с городским автобусом пострадали 12 взрослых и 1 ребенок : Днепр Вечерний 06:28
- На Днепропетровщине автобус врезался в грузовик: 22 пострадавших : OstanniPodii.com 06:21
- Чубаров рассказал, что поможет вернуть Крым Украине : УСБН Черкаси 06:21
- ДТП в Днепропетровской области: 22 пострадавших : Vector News 06:16
- В Каменском столкнулись маршрутка и грузовик, 22 человека пострадали : Банкомёт 06:12
- В Каменском столкнулись маршрутка и грузовик, 22 человека пострадали : Телеканал новин "24" 04:30
- На Днепропетровщине произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, пострадали 22 человека : УкропNews.com 03:15
- Стрельба в школе в Техасе: также на месте нашли взрывчатку : В Кулаке 03:04
- Фото Под Днепром пассажирский автобус врезался в грузовик, более 20 пострадавших : Фокус 03:04
- Масштабное ДТП в Каменском: более 20 пострадавших : Гуру.ua 02:40
- На Днепропетровщине произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, пострадали 22 человека (фото) : УНИАН 02:32
- В Днепропетровской области в результате столкновения автобуса с грузовиком пострадали 22 человека : НикВести 02:12
- Масштабное ДТП в Каменском: более 20 пострадавших : Сегодня.ua 01:12
- Торжество фантош: открылся X Международный фестиваль театров кукол : Минский городской исполнительный комитет 01:11
- В результате столкновения автобуса с грузовиком на Днепропетровщине пострадали 22 человека, - ГСЧС. ФОТО : УкропNews.com 00:17
- Под Днипром маршрутка с пассажирами протаранила грузовой автомобиль : АСН.in.ua 00:12