Омбудсмен РФ заявила, что Балух питается "по специальной схеме" (33)

Факты 2018.05.19 09:33

9:16 19 мая 2018 Инф. "ФАКТОВ" Уполномоченная России по правам человека Татьяна Москалькова утверждает, что незаконно удерживаемый в СИЗО в аннексированном Крыму Владимир Балух не голодает, а питается "по специальной схеме". Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Москалькова посетила и переговорила с 12 заключенными. "Последняя информация о состоянии здоровья Владимира Балуха, по ее словам,