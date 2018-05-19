Омбудсмен РФ заявила, что Балух питается "по специальной схеме" (33)

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- Украинский политзаключенный в Крыму Балух питается по специальной схеме, сообщила Денисовой Москалькова : Интерфакс-Україна 12:06
- Омбудсмен РФ рассказала о "специальной схеме" питания Балуха : Realist.online 11:33
- Омбудсмен из РФ заявила, что Балух не голодает и питается по "специальной схеме" : Политолог.net 11:25
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- Омбудсмен РФ утверждает, что Балух питается по спецсхеме : SiteUA 10:50
- Голодание и состояние Балуха который незаконно удерживается в СИЗО : Источник.info 10:47
- Российский омбудсмен рассказала о питании Балуха "по специальной схеме" : ReplyUA.net 10:33
- Балух питается по специальной схеме - Москалькова : QHA Крымские Новости 10:30
- Омбудсмен РФ заявила, что украинский политзаключенный Балух не голодает и выглядит хорошо : Без Табу 10:16
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- Омбудсмен РФ заявила, что Балух питается "по специальной схеме" : Факты 09:33
- Омбудсмен РФ заявила, что Балух питается "по специальной схеме" : Vector News 09:16
- Омбудсмен о голодающем Балухе: он выглядит неплохо : Вести.ua 09:15
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- Омбудсмен РФ заявила, что Балух питается "по специальной схеме" : Вибори в Україні та світі 08:46
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- Денисова: Омбудсмен РФ утверждает, что Балух "питается по специальной схеме" : Телеграф.com.ua 08:43
- "Не голодает, а питается по специальной схеме". Омбудсмен РФ рассказала о состоянии Балуха : Новое Время 08:40
- "Неполная голодовка". Российская омбудсмен рассказала о состоянии политзаключенного Балуха : Главред 08:35
- Российская омбудсмен заявила, что Балух питается "по специальной схеме" : DsNews 08:33
- Омбудсмен РФ заявила, что Балух питается "по специальной схеме" : Bigmir)net Новости 08:08
- Омбудсмен РФ заявила, что Балух питается "по специальной схеме" : Корреспондент.net 07:46
- Российская омбудсмен заявила, что украинский активист Балух питается "по специальной схеме" : УкропNews.com 07:15
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- Омбудсмен РФ заявила, что Балух питается "по специальной схеме" : Новини онлайн 24 05:39
- Омбудсмен РФ заявила, что Балух питается "по специальной схеме" : ЛІГАБізнесІнформ 05:37
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- Российский омбудсмен Москалькова сообщила, что Балух не держит полную голодовку и питается "по специальной схеме" : Гордон 04:35
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- Российский омбудсмен отрицает факт полной голодовки Балуха, говорит о "питании по специальной схеме", - Денисова : УкропNews.com 01:15
- Российский омбудсмен отрицает голодовку арестованного в аннексированном Крыму украинца Балуха : Українські Новини 00:14