США обвинили Мадуро в наркоторговле и отмывании денег в России (53)

DsNews 2018.05.19 12:03

США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и главу правящей партии и второго человека в стране Диосдадо Кабельо в наркоторговле и отмывании денег В 2017 году Кабельо конфисковал небольшие партии наркотиков у наркоторговцев, собрал их в большую партию и экспортировал через государственный аэропорт Венесуэлы, говорится в заявлении американского ведомства, передает "ДС" "Кабельо вместе с президентом Мадуро и другими лицами разделили доходы,