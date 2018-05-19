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США обвинили Мадуро в наркоторговле и отмывании денег в России

США обвинили Мадуро в наркоторговле и отмывании денег в России (53)

DsNews 2018.05.19 12:03
США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и главу правящей партии и второго человека в стране Диосдадо Кабельо в наркоторговле и отмывании денег В 2017 году Кабельо конфисковал небольшие партии наркотиков у наркоторговцев, собрал их в большую партию и экспортировал через государственный аэропорт Венесуэлы, говорится в заявлении американского ведомства, передает "ДС" "Кабельо вместе с президентом Мадуро и другими лицами разделили доходы,
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