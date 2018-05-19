Взрывы на стадионе в Афганистане: 8 человек погибли, еще 45 получили ранения (32)

Крым.Реалии RFE/RL 2018.05.19 12:54

На востоке Афганистана, на стадионе города Джалалабад вечером 18 мая произошла серия взрывов, в результате чего восемь человек погибли, 45 человек были ранены. По сообщениям местных властей, несколько взрывов прогремели, когда на стадионе собралось большое количество людей для просмотра матча по крикету. По словам депутата совета провинции Сохраба Кадер, среди погибших были несколько местных чиновников и организатор игры по крикету.