СБУ обнародовала переговоры командира ЧВК "Вагнер" об эвакуации российской техники с Донбасса в 2015 (73)

Українські Новини 2018.05.19 13:14

Служба безопасности Украины обнародовала переговоры командира частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Дмитрия Уткина и его подчиненного об эвакуации поврежденной в боях на Донбассе российской техники в 2015 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини. "Задокументирован тот факт, что в самый разгар боев руководитель "вагнеровцев", гражданин РФ, бывший офицер спецназа Главного управления