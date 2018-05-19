СБУ обнародовала переговоры командира ЧВК "Вагнер" об эвакуации российской техники с Донбасса в 2015 (73)

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- "Главное, бл*дь, достать с поля наши сгоревшие "Дозоры"", - главарь ЧВК "Вагнера" Уткин просит срочно эвакуировать боевые машины РФ, уничтоженные силами АТО под Дебальцево в 2015-м. АУДИО : УкропNews.com 11:45
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- СБУ задокументировала переговоры руководителя ЧВК "Вагнера" с подчиненным : Телеграф.com.ua 11:43
- СБУ опубликовала запись, на которой "Вагнер" требует вывезти из-под Дебальцево современное вооружение РФ : Новости Донбасса 11:39
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