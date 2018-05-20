Опознан труп девушки, найденный на берегу озера в Грэтиешть (114)

2018.05.20 (114)2018.05.19 (52) →
- Свитолина рассказала, тяжелой ли была победа над лучшей теннисисткой мира : NewsOboz 20:39
- Свитолина выиграла более $3 млн на турнире в Риме : Еспресо TV 20:34
- Одесская теннисистка - сильнейшая в мире (ФОТО) : Одесская жизнь 20:17
- "А почему вы никогда не ходите на похороны бойцов? Как у вас с совестью?": Эмоциональное обращений активисты к депутатам подняло на уши Сеть : УСБН Одесса 20:17
- Свитолина защитила титул на турнире в Риме : Зеркало недели. Украина 20:14
- Видео дня: украинка Свитолина обыграла первую ракетку мира на турнире WTA в Риме : Українські Новини 20:14
- Невероятные ощущения: Свитолина поделилась эмоциональными фото после победы в Риме : Телеканал новин "24" 20:00
- Украинская тенисистка Элина Свитолина выиграла престижный теннисный турнир WTA "Premier 5" в Риме : УБОП.info 19:59
- Симона Халеп: "Свитолина всегда стабильна" : Tribuna.com Украина 19:55
- Незабываемые эмоции и заветный трофей: яркие кадры победы Свитолиной : iSport.ua 19:47
- Свитолина побила национальный рекорд : iSport.ua 19:47
- Незабываемые эмоции и заветный трофей: яркие кадры победы Свитолиной : Bigmir)net СПОРТ 19:44
- Свитолина побила национальный рекорд : Bigmir)net СПОРТ 19:44
- Симона ХАЛЕП: "Я сыграла лучший матч на грунте" : Спорт-Экспресс в Украине 19:42
- Украинская теннисистка Свитолина обыграла первую ракетку мира : Шиповник.ua 19:41
- Свитолина побила национальный рекорд : Bigmir)net Новости 19:38
- Свитолина во второй раз подряд выиграла престижный турнир в Риме : Николаевский Футбол 19:18
- Незабываемые эмоции и заветный трофей: яркие кадры победы Свитолиной : Bigmir)net Новости 19:08
- Свитолина с флагом Украины и трофеем турнира в Риме. Лучшие фото финала и награждения : XSPORT.ua 19:08
- Украинская теннисистка победила на турнире в Риме : Вісті Придніпров'я 19:02
- Элина Свитолина обыграла первую ракетку мира в финале турнира WTA в Риме : Харківська ОДА 18:50
- Халеп: После Шараповой в финале со Свитолиной чувствовала себя неважно : iSport.ua 18:46
- "Я поздравляю Элину": Халеп - о матче со Свитолиной в Риме : Телеграф.com.ua 18:43
- Халеп: После Шараповой в финале со Свитолиной чувствовала себя неважно : Bigmir)net Новости 18:38
- Элина Свитолина в финале в Риме победила первую ракетку мира и выиграла теннисный турнира WTA : Dialog.ua 18:32
- Свитолина победила на турнире WTA Premier 5 в Риме и защитила титул : Газета День 18:26
- Свитолина выиграла турнир WTA в Риме, обыграв первую ракетку мира : Vector News 18:16
- Свитолина победила первую ракетку мира : UA.news 18:14
- В Одесской области провалилась земля : Трибуна.info 18:13
- Украинская теннисистка второй год подряд победила на турнире в Риме : Слово і Діло 18:12
- Свитолина в шестой раз кряду победила первую ракету мира : XSPORT.ua 18:08
- Сет за 19 минут и рекордный трофей. Видеообзор финала Свитолина - Халеп : XSPORT.ua 18:08
- Украина потребовала от РФ освободить более 60 политзаключенных : LB.ua 18:07
- Украинка обошла первую ракетку мира и победила на турнире в Риме : "Наша газета" (Луганск) 18:07
- У США пума напала на велосипедистів: один чоловік загинув, ще одного госпіталізували : Громадське телебачення 18:05
- Свитолина победила первую ракетку мира и защитила титул в Риме : ГолосUA 18:05
- Украинка Свитолина обыграла первую ракетку мира : BBC Українська служба 18:01
- Украинская теннисистка Свитолина выиграла WTA в Риме : Мариупольские новости 17:59
- Свитолина одержала 6-ю подряд победу над первой ракеткой мира : Tribuna.com Украина 17:55
- Элина Свитолина: это нечто особенное для меня : Террикон 17:50
- Свитолина выиграла 6-й матч подряд у первой ракетки мира : Спорт.ua 17:45
- Симона ХАЛЕП: "Я проиграла Свитолиной не из-за травмы" : Спорт.ua 17:45
- СВИТОЛИНА: "Невероятно, что мне удалось защитить свой титул в Риме" : Спорт.ua 17:44
- Украинка обошла первую ракетку мира и победила на турнире в Риме : MIGnews.com.ua 17:38
- В Госдуме прокомментировали реакцию Киева на поездку видеоблогера по Крымскому мосту : RT на русском 17:38
- Свитолина рассказала, тяжелой ли была победа над лучшей теннисисткой мира : Gazeta.ua 17:35
- В МИД подсчитали, сколько украинских политзаключенных находятся в плену Кремля : Republic.com.ua 17:34
- Одесская теннисистка победила первую ракетку мира и выиграла престижный турнир в Риме : Думская.net 17:33
- Видео дня: Украинка Элина Свитолина выиграла турнир WTA в Риме : 112.ua 17:30
- Сёлетні "Славянскі базар у Віцебску" паб'е мінулагодні рэкорд праекта : Zviazda.By 17:24
- Украинская теннисистка Свитолина обыграла первую ракетку мира и победила на престижном турнире в Риме : Преступности.нет 17:24
- "Не успела еще прити в себя, как...": Победительница "Голоса" рассказала, что произошло с ней после проекта : УСБН Житомир 17:14
- Свитолина выиграла престижный турнир в Риме : UA1.com.ua 17:14
- Мадрид продолжит контролировать Каталонию : Arena.press 17:12
- Свитолина выиграла престижный турнир в Риме : NewsMir.info 17:11
- Свитолина обыграла первую ракетку мира в финале турнира в Риме : NewsMir.info 17:11
- Свитолина выиграла турнир в Риме : Антикор.com.ua 17:10
- Свитолина разгромила первую ракетку мира и защитила титул в Риме : ДнепрCity.net 17:09
- Свитолина выиграла турнир в Риме, победив в финале первую ракетку мира : Весь Харьков 17:09