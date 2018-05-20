Меган Маркл показала второе платье, покидая свадьбу (20)

Новое Время 2018.05.20 01:10

Фото: Zen Magazine via Twitter Меган Маркл и Принц Гарри Британский телеканал CNN показал принца Гарри и Меган Маркл, которые покидают зал приемов Виндзорского замка. Пара направилась на ужин к принцу Уэльскому, который пройдет в тесном кругу королевской семьи. Журналисты сообщают, что на Меган Маркл было платье в пол от дизайнера Стеллы Маккартни. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - все новости и фото