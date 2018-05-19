Принц Гарри женился на американской актрисе (6)

Власти.нет 2018.05.19 17:45

В Виндзорском замке прошла свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Во время венчания в часовне Святого Георгия присутствовали 600 человек. На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей, среди них певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэмы, а также члены королевской семьи. Утром 19 мая королева Великобритании Елизавета II присвоила принцу Гарри