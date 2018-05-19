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Принц Гарри женился на американской актрисе

Принц Гарри женился на американской актрисе (6)

Власти.нет 2018.05.19 17:45
В Виндзорском замке прошла свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Во время венчания в часовне Святого Георгия присутствовали 600 человек. На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей, среди них певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэмы, а также члены королевской семьи. Утром 19 мая королева Великобритании Елизавета II присвоила принцу Гарри
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2018.05.20 (6)

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