В Белом доме сообщили, что Китай готов сократить профицит в торговле с США на $200 млрд (23)

Гордон 2018.05.19 18:05

Экономический советник администрации США Дональда Трампа Ларри Кудлоу сообщил, что Китай готов пойти на уступки, чтобы избежать торговой войны с Соединенными Штатам. В администрации Трампа утверждают, что Китай готов пойти на торговые уступки Фото: ЕРА Китай предложил США пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса на $200 млрд, однако окончательная сделка по разрешению торговых разногласий