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Фокус: Украина

В Белом доме сообщили, что Китай готов сократить профицит в торговле с США на $200 млрд (23)

Гордон 2018.05.19 18:05
Экономический советник администрации США Дональда Трампа Ларри Кудлоу сообщил, что Китай готов пойти на уступки, чтобы избежать торговой войны с Соединенными Штатам. В администрации Трампа утверждают, что Китай готов пойти на торговые уступки Фото: ЕРА Китай предложил США пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса на $200 млрд, однако окончательная сделка по разрешению торговых разногласий
КИТАЙ, ТОВАР, ПЕКИН, ДОНАЛЬД, ИМПОРТ, ВАШИНГТОН, Мнучин, Вашингтон, США, Пекин
2018.05.20 (23)

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