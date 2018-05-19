Игроки Реала сходили на шашлык перед поездкой в Киев (136)

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- Жиру: Я очень хотел перейти в Челси : Football.ua 20:36
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- МЗС просить українців не їхати в Росію на футбол : EtCetera.media 20:32
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- Больше двух тысяч фанатов "Реала" сдают билеты на финал Лиги чемпионов : Вибори в Україні та світі 19:47
- Для болельщиков с билетами проезд по Киеву будет бесплатным : Gazeta.ua 19:35
- Финал Лиги чемпионов: киевские патрульные провели учения : #Буквы 19:19
- Две тысячи испанских болельщиков из-за дорогих гостиниц отказались ехать в Киев на финал Лиги Чемпионов : Николаевский Футбол 19:18
- Более 2200 фанов Реала сдали билеты на ЛЧ в Киеве : Местные вести 19:12
- Рамос: "Победа докажет, что "Реал Мадрид" задал тон целой эпохе" : NewsMir.info 19:10
- Несколько тысяч фанатов "Реала" сдали билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА из-за высоких цен в Киеве : Мариупольские новости 18:59
- Серхио Рамос: "Победа в Лиге чемпионов докажет, что "Реал" задает тон в этой эпохе" : Tribuna.com Украина 18:55
- Юрген Клопп: "Реал" - команда высочайшего уровня, но не стоит забывать, что мы "Ливерпуль" : Tribuna.com Украина 18:55
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- "Дочь фейковая может?": В Сети высмеивают нелепые оправдания Павелко об инциденте с кубком : Корупція Інфо 18:54
- У Серхио Рамоса особое чувство к НСК Олимпийский : Террикон 18:50
- КЛОПП: "Роналду провел 15 таких сезонов, как у Салаха нынешний" : Спорт.ua 18:44
- Болельщики "Реала" не хотят ехать в супердорогой Киев и тысячами возвращают билеты на финал Лиги чемпионов : Новости Краматорска 18:42
- Испанцы отказываются от билетов на финал Лиги чемпионов в Украине - СМИ : I24.com.ua 18:42
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- Приплыли: испанцы массово отказываются от билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве - Би-би-си : Экономика от Пророка 18:29
- Две тысячи испанских болельщиков из-за дорогих гостиниц отказались ехать в Киев на финал Лиги Чемпионов : Преступности.нет 18:24
- "Дочь фейковая может?": В Сети высмеивают нелепые оправдания Павелко об инциденте с кубком : УСБН Черкаси 18:21
- "Дочь фейковая может?": В Сети высмеивают нелепые оправдания Павелко об инциденте с кубком : УСБН Одесса 18:17
- "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на церкву у Чечні : ТСН.ua 18:14
- "Дочь фейковая может?": В Сети высмеивают нелепые оправдания Павелко об инциденте с кубком : УСБН Івано-Франківськ 18:14
- "Дочь фейковая может?": В Сети высмеивают нелепые оправдания Павелко об инциденте с кубком : УСБН Вінниця 18:14
- "Дочь фейковая может?": В Сети высмеивают нелепые оправдания Павелко об инциденте с кубком : УСБН Житомир 18:14
- Впечатляющее количество фанатов отказались от своих билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве, но простые украинцы спасают реноме страны : Банкомёт 18:12
- "Дочь фейковая может?": В Сети высмеивают нелепые оправдания Павелко об инциденте с кубком : УСБН Запоріжжя 18:11
- Рамос: Киев всегда будет особенным местом для меня : Bigmir)net Новости 18:08
- Испанцы отказываются от билетов на финал Лиги чемпионов в Украине - СМИ : Bigmir)net Новости 18:08
- Испанская пресса назвала состав Реала на финал Лиги чемпионов : Ukrainefootball.net 17:56
- "Дочь фейковая может?": В Сети высмеивают нелепые оправдания Павелко об инциденте с кубком : УСБН Суми 17:47
- Рамос: Киев всегда будет особенным местом для меня : iSport.ua 17:46
- Рамос: Киев всегда будет особенным местом для меня : Bigmir)net СПОРТ 17:44
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- Более 2 тысяч болельщиков "Реала" отказались от билетов на финал ЛЧ в Киеве : Инфолайн 17:43
- Павелко - о фото дочерей с Кубком Лиги Чемпионов : Телеграф.com.ua 17:43
- Больше 2 тысяч фанов Реала отказались от своих билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве, простые украинцы спасают реноме страны : Футбол 24 17:34
- Более 2 тысяч болельщиков "Реала" отказались от билетов на финал ЛЧ в Киеве : Українські національні новини 17:17
- Более 2 тысяч болельщиков "Реала" отказались от билетов на финал ЛЧ в Киеве : ПрессОрг24 17:16
- Капитан "Реала": Киев - особое место для меня : Телеграф.com.ua 17:13
- Самолеты не летают, жить дорого: тысячи фанатов отказались ехать на матч Лиги чемпионов в Киев : Arena.press 17:12
- Более 2,2 тысяч болельщиков Реала сдали билеты на ЛЧ из-за проблем с размещением в Киеве : Ведомости-Украина 17:12
- Фанаты Реала сдают билеты на финал Лиги чемпионов : АСН.in.ua 17:12
- Дочь тоже фейковая: Павелко нелепо оправдался за "приключения" трофея ЛЧ : Politeka 17:10
- Источник: информация о сдаче билетов болельщиками "Реала" на финал Лиги чемпионов в Киеве - фейк : Dynamomania.com 17:03
- Испанцы отказываются от билетов на финал Лиги чемпионов в Украине - СМИ : BBC Українська служба 17:01
- Рамос: Киев всегда будет для меня особенным местом : Ukrainefootball.net 16:56
- Серхио Рамос: "Киев всегда будет для меня особенным местом" : Tribuna.com Украина 16:55
- 2,2 тысячи фанатов Реала отказались от билетов на финал ЛЧ : SiteUA 16:50
- "Адекватный ответ": в сети опубликовали видео эпического боя на Донбассе (видео) : Styler РБК-Украина 16:41
- Более 2 тысяч фанатов "Реала" вернули билеты на финал ЛЧ : Sharij.net 16:41
- Испанская пресса назвала состав Реала на финал Лиги чемпионов : Football.ua 16:36