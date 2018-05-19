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Игроки Реала сходили на шашлык перед поездкой в Киев

Игроки Реала сходили на шашлык перед поездкой в Киев (136)

Bigmir)net СПОРТ 2018.05.19 08:44
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан остался верным традициям и перед финалом Лиги чемпионов организовал для своих футболистов барбекю. На традиционный шашлык на базе клуба собрались все футболисты первой команды с семьями, а также персонал команды и тренерский штаб, сообщает Marca. Событие было устроено для того, чтобы снять напряжение перед поездкой в Киев, где на следующих выходных пройдет финал Лиги чемпионов.
ЧЕМПИОН, ФИНАЛ, ЛИГА, РЕАЛ, ЛИВЕРПУЛЬ, КИЕВ, Киев, Украина
2018.05.20 (136)

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