Еслямова стала лучшей актрисой Каннского фестиваля за роль в фильме "Айка" (26)

2018.05.20 (26)2018.05.19 (106) →
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- "Динамо" обыграло "Шахтер" в последнем туре чемпионата Украины : IPress.ua 01:36
- Мораес, Мбокани и Хачериди покинут Динамо : Football.ua 01:36
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- Гусев провел прощальный матч за "Динамо", команду покинут Мбокани, Мораес и Хачериди : Зеркало недели. Украина 01:16
- Мораес, Мбокани и Хачериди покинут Динамо : Zakarpatie.com.ua 01:09
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- ОФИЦИАЛЬНО: Хачериди, Мбокани и Мораес покинут Динамо : Спорт.ua 00:44
- Ракицкий: Предложил болельщику выйти один на один, он убежал в толпу : Football.ua 00:36
- Цыганков: "Хотели победить для наших болельщиков и Олега Анатольевича" : Футбольный Клуб 00:36
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- "Динамо" не будет продлевать контракты с Мбокани, Мораесом и Хачериди : Сегодня.ua 00:12
- Ракицкий: Предложил болельщику выйти один на один, он убежал в толпу : Zakarpatie.com.ua 00:09
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- Мораес, Мбокани и Хачериди покидают Динамо : UA-Футбол 23:55
- Александр Хацкевич: "Пусть тренер "Шахтера" снимет розовые очки" : Tribuna.com Украина 23:55