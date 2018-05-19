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Фокус: Украина

Еслямова стала лучшей актрисой Каннского фестиваля за роль в фильме "Айка" (26)

Nation-news.ru 2018.05.19 21:38
Актриса Самал Еслямова из фильма Сергея Дворцевого "Айка" названа лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля. Актрису Самал Еслямова удостоили призом за лучшую женскую роль на 71-м Каннском кинофестивале.
ДИНАМО, ШАХТЕР, МАТЧ, БЕСЕДИН, КИЕВЛЯНИН, СЕЗОН, Гусев, Киев, Украина
2018.05.20 (26)

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