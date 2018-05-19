Еслямова стала лучшей актрисой Каннского фестиваля за роль в фильме "Айка" (26)

Nation-news.ru 2018.05.19 21:38

Актриса Самал Еслямова из фильма Сергея Дворцевого "Айка" названа лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля. Актрису Самал Еслямова удостоили призом за лучшую женскую роль на 71-м Каннском кинофестивале.