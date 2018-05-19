Хмельницкую ОГА возглавил Вадим Лозовой (1)

Факты 2018.05.19 12:33
12:28 19 мая 2018
Инф. "ФАКТОВ"
Президент Петр Порошенко назначил на должность главы Хмельницкой
облгосадминистрации Вадима Лозового.
Глава государства сообщил об этом 19 мая, в субботу, во время визита в
Хмельницкую область и общения с активом области.
"Моя мотивацией при выборе (Лозового на должность главы ОГА - ред.) было
то, что он представляет реальную экономику", - отметил Порошенко.
Вадим Лозовой - депутат Хмельницкого облсовета VII созыва, беспартийный,
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