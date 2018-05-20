Трамп опозорился в сети из-за жены Малании: фотодоказательство (35)

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- Трамп опозорился в сети из-за жены Малании: фотодоказательство : Телеканал новин "24" 12:00
- Трамп, поздравляя свою жену с выпиской из больницы, написал ее имя с ошибкой : Iнше ТВ 11:45
- Трамп не умеет писать имя своей жены : PRportal 11:30
- Президент США сделал ошибку в имени жены : Ведомости-Украина 11:12
- Президент США сделал ошибку в имени жены : ДнепрCity.net 11:09
- Трамп ошибся в написании имени своей жены : Вести.ua 10:45
- Меланья Трамп вернулась домой из госпиталя : DailyUA 10:24
- Трамп допустил ошибку в написании имени собственной супруги : NewsMir.info 10:17
- Трамп допустил ошибку в написании имени собственной супруги : NewsMir.info 10:10
- Трамп допустил ошибку в написании имени собственной супруги : NewsOne 10:09
- Мудрі ужгородські собаки-безхатченки сплять на меблях : ZakarpatPost.net 10:09
- Трамп неправильно написал имя супруги в поздравлении с возвращением в Белый дом : DsNews 10:03
- Трамп оконфузился с именем собственной жены : Hronika.info 09:41
- Трамп написал имя жены с ошибкой : Glavk.info 09:34
- Опухоль у жены Трампа: появились новые данные о ее здоровье : Glavk.info 09:34
- Трамп не умеет писать имя своей жены : ReplyUA.net 09:33
- Пока болела забыл, как зовут: Трамп сделал ошибку в имени жены (ФОТО) : Ракурс 09:31
- Трамп написал имя первой леди США с ошибкой - СМИ : УкропNews.com 09:15
- Трамп написал имя жены с ошибкой : Arena.press 09:13
- Трамп написал имя жены с ошибкой : Антикор.com.ua 09:10
- Трамп написал имя первой леди США с ошибкой - СМИ : УНИАН 09:02
- Трамп не знает, как правильно пишется имя его жены : Власти.нет 08:46
- Жилые дома в Даркылахе может подтопить : Якутское-Cаха ИА 08:08
- Трамп написал имя жены с ошибкой : Bigmir)net Новости 08:08
- Трамп перепутал имя жены : Elise Journal 07:31
- Трамп написал имя жены с ошибкой : Корреспондент.net 07:31
- Мелани Трамп вернулась в Белый дом после лечения : Николаев в подробностях 07:30
- Дональд Трамп забыл, как пишется имя его жены : Hronika.info 05:41
- ГУР: РФ доставила на Донбас боєприпаси і снаряди до "Градів" : Українська правда 05:40
- Вернулась в Белый дом: раскрыты подробности самочувствия Мелании Трамп после операции : Politeka 03:10
- Трамп неправильно написал имя супруги, поздравляя ее с возвращением в Белый дом : ДонПресс 01:27
- Трамп ошибся в написании имени своей супруги, поздравляя ее с выпиской из больницы : Гуру.ua 00:40
- Опозорился перед женой: Трамп "забыл" имя любимой Мелании : Обозреватель 00:16
- Меланию Трамп выписали из больницы после операции : УкропNews.com 00:16
- Опухоль у жены Трампа: появились новые данные о ее здоровье : Антикор.com.ua 00:11
- Первый тест-драйв Volkswagen Touareg 2018 : Автоцентр 00:10
- Трамп неправильно написал имя супруги, поздравляя ее с возвращением в Белый дом : Новое Время 00:10
- Трамп написал имя жены с ошибкой : Страна.ua 00:02
- Мелания Трамп вернулась в Белый дом после курса лечения : Крым.Реалии RFE/RL 23:54