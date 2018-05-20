Трамп опозорился в сети из-за жены Малании: фотодоказательство (35)

Телеканал новин "24" 2018.05.20 12:00

Трамп попал в новый конфуз / Фото из открытых источников Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ошибся в имени своей жены Мелании, когда поздравлял ее с возвращением из больницы в Белый дом после операции. Как сообщает издание Mirror, американский лидер в своей заметке в Twitter назвал жену Мелани (Melanie), а не Меланией (Melania). "Замечательно, что наша первая леди вернулась домой в Белый дом.