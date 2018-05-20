Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Авиакатастрофа на Кубе: найден один из черных ящиков

Авиакатастрофа на Кубе: найден один из черных ящиков (23)

Банкомёт 2018.05.20 00:12
Во время обыска на месте ужасной катастрофы самолета Boeing 737-200, которая произошла на Кубе, обнаружили один из двух бортовых самописцев (черных ящиков). Об этом заявил министр транспорта Кубы Адель Искьердо, информирует BBC. Согласно заявлению кубинских властей, черный ящик находится в хорошем состоянии, в ближайшее время надеются найти второй самописец. До сих пор причину аварии не установили. Источник: 24 Канал - Все новости
КУБ, ГАВАНА, БОРТ, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЭКИПАЖ, Кирилич, Damojh, Украина
2018.05.20 (23)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018