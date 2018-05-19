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Фокус: Украина

СБУ обнародовала переговоры командира ЧВК "Вагнер" об эвакуации российской техники с Донбасса в 2015 (1)

Українські Новини 2018.05.19 13:14
Служба безопасности Украины обнародовала переговоры командира частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Дмитрия Уткина и его подчиненного об эвакуации поврежденной в боях на Донбассе российской техники в 2015 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини. "Задокументирован тот факт, что в самый разгар боев руководитель "вагнеровцев", гражданин РФ, бывший офицер спецназа Главного управления
ДЕБАЛЬЦЕВО, ВАГНЕР, ДОЗОР, ДОЗОРНЫЙ, УТКИН, НАЕМНИК, Ковалев, Уткин, Бородий, Вагнера, Россия, Украина
2018.05.20 (1)

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