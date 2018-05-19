СБУ обнародовала переговоры командира ЧВК "Вагнер" об эвакуации российской техники с Донбасса в 2015 (1)

Українські Новини 2018.05.19 13:14
Служба безопасности Украины обнародовала переговоры командира частной
военной компании (ЧВК) "Вагнер" Дмитрия Уткина и его подчиненного об
эвакуации поврежденной в боях на Донбассе российской техники в 2015 году.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські
Новини.
"Задокументирован тот факт, что в самый разгар боев руководитель
"вагнеровцев", гражданин РФ, бывший офицер спецназа Главного управления
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