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Фокус: Украина

В киевском метро к финалу Лиги Чемпионов будет курсировать вагон-стадион (1)

Електронні Вісті 2018.05.19 13:30
С сегодняшнего дня, 19 мая, в метрополитене Киева будет курсировать вагон- стадион. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в своем Facebook. Такой необычный вагон в киевском метрополитене для пассажиров приготовили по случаю проведения финала Лиги чемпионов в столице, а также в метрополитене напомнили киевлянам и гостям города, что для платы проезда можно пользоваться бесконтактными карточками.
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2018.05.20 (1)

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