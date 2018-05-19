В киевском метро к финалу Лиги Чемпионов будет курсировать вагон-стадион (1)

Електронні Вісті 2018.05.19 13:30

С сегодняшнего дня, 19 мая, в метрополитене Киева будет курсировать вагон- стадион. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в своем Facebook. Такой необычный вагон в киевском метрополитене для пассажиров приготовили по случаю проведения финала Лиги чемпионов в столице, а также в метрополитене напомнили киевлянам и гостям города, что для платы проезда можно пользоваться бесконтактными карточками.