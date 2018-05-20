В Одесской области во двор депутата от БПП бросили гранату - СМИ (17)

Bigmir)net Новости 2018.05.20 01:38

В результате взрыва повреждены окна, ограда и тротуарная плитка. На момент инцидента в доме никого не было. В Измаиле во двор депутата бросили гранату bessarabiainform.com В Одесской области во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова неизвестные бросили гранату, пишет местное издание БессарабияINFORM. Отмечается, что в момент взрыва в доме никого не было.