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В Одесской области во двор депутата от БПП бросили гранату - СМИ (17)

Bigmir)net Новости 2018.05.20 01:38
В результате взрыва повреждены окна, ограда и тротуарная плитка. На момент инцидента в доме никого не было. В Измаиле во двор депутата бросили гранату bessarabiainform.com В Одесской области во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова неизвестные бросили гранату, пишет местное издание БессарабияINFORM. Отмечается, что в момент взрыва в доме никого не было.
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2018.05.20 (17)

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