В Одесской области во двор депутата от БПП бросили гранату - СМИ (17)

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- В Одесской области во двор депутата от БПП бросили гранату : Николаевские Известия 02:48
- В Измаиле неизвестные бросили гранату во двор депутата райсовета : Arena.press 02:12
- В Одесской области во двор депутата бросили гранату : Сегодня.ua 02:12
- Швеция и Швейцария - финалисты ЧМ-2018 по хоккею : Hronika.info 01:41
- В Измаиле неизвестные бросили гранату во двор депутата райсовета : РБК-Україна 01:41
- В Одесской области во двор депутата от БПП бросили гранату - СМИ : Bigmir)net Новости 01:38
- В Одесской области во двор депутата от БПП бросили гранату - СМИ : Корреспондент.net 01:16
- В Одесской области во двор депутата от БПП бросили гранату - СМИ : Vector News 01:16
- В Одесской обл. во двор местного депутата бросили гранату : 112.ua 01:00
- На депутата от "БПП" пытались совершить покушение: В дом к политику прилетела граната : Корупція Інфо 00:54
- В Одесской области во двор депутата от БПП бросили гранату - СМИ : ТСН.ua 00:44
- На депутата от "БПП" пытались совершить покушение: В дом к политику прилетела граната : УСБН Черкаси 00:21
- В Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата БПП : Новости Луганска 00:21
- На депутата от "БПП" пытались совершить покушение: В дом к политику прилетела граната : УСБН Одесса 00:17
- На депутата от "БПП" пытались совершить покушение: В дом к политику прилетела граната : УСБН Вінниця 00:14
- На депутата от "БПП" пытались совершить покушение: В дом к политику прилетела граната : УСБН Івано-Франківськ 00:14
- На депутата от "БПП" пытались совершить покушение: В дом к политику прилетела граната : УСБН Запоріжжя 00:11
- Во двор депутата от БПП бросили гранату - СМИ : Gazeta.ua 00:05