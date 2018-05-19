Теракт в Грозном: Кадыров обвинил Запад в нападении боевиков на прихожан православной церкви (8)

Dialog.ua 2018.05.19 19:02

После громкого происшествия в Чечне Рамзан Кадыров сделал заявление. По его мнению, террористов, планировавших захват заложников, "подговорил Запад". В субботу, 19 мая, в Грозном четверо боевиков напали на прихожан православного храма Архангела Михаила прямо во время церковной службы, передает "Российский Диалог". Об инциденте журналистам рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, который немедля обвинил "врагов России" в происшествии.