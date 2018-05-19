Теракт в Грозном: Кадыров обвинил Запад в нападении боевиков на прихожан православной церкви (8)

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- Появились новые подробности о нападении на храм в Чечне : Hronika.info 01:41
- Более 10000 школьников приняли участие в финале московской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы" : RossBiz.ru 01:40
- Попытка захвата церкви в Грозном: погибли двое полицейских и верующий : IPress.ua 01:36
- В Грозном боевики пытались захватить заложников в православной церкви : Независимые новости 01:22
- Теракт в столице Чечни, есть погибшие : Вибори в Україні та світі 00:16
- В РПЦ заявили, что инцидент с храмом в Чечне был попыткой запугать православных верующих : NewsMir.info 00:11
- В РПЦ заявили, что инцидент с храмом в Чечне был попыткой запугать православных верующих : Гордон 00:05
- В России вооруженные боевики напали на храм: есть жертвы : Вести-UA 00:01
- В Грозном боевики напали на церковь - убиты семь человек : Маю право 23:59