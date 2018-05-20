Футбольный матч в Черкассах остановили из-за драки ультрас с полицией (31)

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- Ультрас сорвали футбольный матч в Черкассах и устроили потасовку: 26 задержанных, 18 пострадавших : NewsOne 12:09
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