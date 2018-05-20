Футбольный матч в Черкассах остановили из-за драки ультрас с полицией (31)

IPress.ua 2018.05.20 01:36

На футбольном матче в Черкассах ультрас подрались с полицией В Черкассах во время матча черкасского "Днепра" с футбольным клубом "Сумы" произошла драка между болельщиками и полицией. Фото: facebook.com | Ян Антонюк Как сообщает местное издание "Обо всем", матч заключительного тура Первой лиги между командами "Черкасский Днепр" и "Сумы" остановили на пятьдесят четвёртой минуте из-за массового нарушения общественного порядка.