СМИ сообщили о возможном покушении на Эрдогана (27)

Слово і Діло 2018.05.20 09:42

20 мая 2018, 09:34 Читати українською На президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может быть совершено покушение во время его визита в Боснию и Герцеговину, в связи с чем была усилена его охрана. "Группа турецких граждан готовится напасть на Эрдогана во время визита на Балканы в предстоящий период, - сообщил телеканал TRT Haber, пишет "Слово и Дело". Информацию о готовящемся покушении передала Турции разведка Македонии.