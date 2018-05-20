Люка Бессона обвинили в изнасиловании (35)

Власти.нет 2018.05.20 09:15

Актриса сообщила, что встретилась с Бессоном в отеле "Бристоль" и потеряла сознание после чашки чая. Когда она пришла в себя, то поняла, что была изнасилована. Молодая актриса обвинила французского режиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона в изнасиловании Имя актрисы в данный момент неизвестно, но сообщается, что она уже обратилась в полицию, передает Europe 1. Актриса сообщила, что встретилась с Бессоном в отеле "Бристоль" и потеряла