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Люка Бессона обвинили в изнасиловании

Люка Бессона обвинили в изнасиловании (35)

Власти.нет 2018.05.20 09:15
Актриса сообщила, что встретилась с Бессоном в отеле "Бристоль" и потеряла сознание после чашки чая. Когда она пришла в себя, то поняла, что была изнасилована. Молодая актриса обвинила французского режиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона в изнасиловании Имя актрисы в данный момент неизвестно, но сообщается, что она уже обратилась в полицию, передает Europe 1. Актриса сообщила, что встретилась с Бессоном в отеле "Бристоль" и потеряла
ИЗНАСИЛОВАНИЕ, РЕЖИССЕР, ЛЮК, АКТРИСА, БРИСТОЛЬ, СЦЕНАРИСТ, Франция, Париж
2018.05.20 (35)

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