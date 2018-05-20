В Сумской области водитель BMW и его беременная пассажирка разбились в ДТП, скрываясь от полиции (42)

NewsOne 2018.05.20 11:39

Автомобиль BMW, скрываясь от погони полиции на большой скорости столкнулся с микроавтобусом. Авария произошла в городе Ромны, что в Сумской обалсти, в субботу, 19 мая. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. В результате ДТП погибли водитель BMW и беременная пассажирка. "Скрываясь от погони полиции, авто на высокой скорости вылетело боком во встречный бус.