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Фокус: Украина

В Сумской области водитель BMW и его беременная пассажирка разбились в ДТП, скрываясь от полиции (42)

NewsOne 2018.05.20 11:39
Автомобиль BMW, скрываясь от погони полиции на большой скорости столкнулся с микроавтобусом. Авария произошла в городе Ромны, что в Сумской обалсти, в субботу, 19 мая. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. В результате ДТП погибли водитель BMW и беременная пассажирка. "Скрываясь от погони полиции, авто на высокой скорости вылетело боком во встречный бус.
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