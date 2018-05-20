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Фокус: Украина

Кто победил на чемпионате Каменского по спортивной акробатике (37)

NewsMir.info 2018.05.20 09:11
1255877 В субботу, 19 мая, каменская детско-юношеская спортивная школа N4 принимала Чемпионат города по спортивной акробатике. В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов.
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