Сегодня в Украине чтят память жертв политических репрессий (32)

УНИАН 2018.05.20 12:03

В этом году отмечается 80-я годовщина Большого террора, во время которого на территории УССР, согласно оценкам историков, были осуждены 198 тыс. 918 человек, из которых около двух третей - приговорены к расстрелу. В Украине сегодня чтят память жертв политических репрессий / фото УНИАН В Украине сегодня чтят память жертв политических репрессий. Ежегодно в третье воскресенье мая в государстве отмечают День памяти жертв