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На Николаевщине разбился микроавтобус, пятеро погибших (57)

Укринформ 2018.05.20 10:17
Ukrinform В Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек, еще 3 пострадали. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Согласно сообщению, информация о ДТП на 84-м км автодороги М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск в Березанском районе возле села Красное поступила спасателям в воскресенье, 20 мая, в 05:14. По данным ГСЧС, водитель микроавтобуса "Nissan" не справился с управлением,
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