На шахте во Львовской области произошел обвал (30)

УкропNews.com 2018.05.20 11:45

60 . . В результате обвала породы на шахте в селе Межиречье Сокальского района на Львовщине, четверо шахтеров оказались заблокированными под землей.По информации департамента гражданской защиты Львовской ОГА, обвал произошел около 00:06 воскресенье, 20 мая, а к 00:55 спасателям удалось поднять заваленных работников шахты на поверхность, пишет Zaxid.net. "Около 00:06 в с. Междуречья на шахте "Возрождение" ГП "Львовуголь" на