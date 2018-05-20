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Фокус: Украина

В Луганской области отец и сын подорвались на своем огороде (58)

Без Табу 2018.05.20 14:16
В результате взрыва на огороде два мирных жителя получили телесные повреждения В городе Сватово Луганской области во время кошения травы пострадали отец и сын, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Луганской области в Facebook. Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что в районную больницу госпитализировали 45-летнего мужчину с осколочными ранениями рук,
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