В Луганской области отец и сын подорвались на своем огороде (58)

Без Табу 2018.05.20 14:16

В результате взрыва на огороде два мирных жителя получили телесные повреждения В городе Сватово Луганской области во время кошения травы пострадали отец и сын, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Луганской области в Facebook. Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что в районную больницу госпитализировали 45-летнего мужчину с осколочными ранениями рук,