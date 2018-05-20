Украина и Румыния договорились о запуске поезда Черновцы-Сучава (39)

Капитал 2018.05.20 17:19

С 1 января 2019 года должны быть введены две пары поездов в обе стороны между Черновцами и румынским городом Сучава. Такая договоренность была достигнута на заседании рабочей группы по вопросам транспорта и инфраструктуры между Украиной и Румынией, которая прошла 17-18 мая в Черновцах, передает ЦТС со ссылкой на информацию Министерства инфраструктуры Украины. На обсуждение были вынесены вопросы развития железнодорожного и