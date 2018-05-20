Маск рассказал о двухмоторной Tesla (38)

SobKor.net 2018.05.20 16:43

Илон Маск, руководитель корпорации Tesla Motors, проинформировал о подготовке к выпуску Model 3. Новый полноприводный родстер будет с двумя моторами, которые будут находиться в задней и передней части авто, передает СобКор. По словам Маска, один мотор будет обеспечивать движение на максимальной скорости, а второй отвечать за максимальный пробег. Также он уточнил, что если откажет один из двигателей, то авто без проблем продолжит движение благодаря второму.