Стало известно о серьезных проблемах российского олигарха Абрамовича в Британии (82)

Апостроф 2018.05.20 14:45

В конце апреля у российского олигарха, Романа Абрамовича, истекла британская виза, новую бизнесмену не выдали. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Bell. Издание отмечает, что именно из-за этого Абрамович не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его футбольный клуб "Челси" одержал победу над "Манчестер Юнайтед". Двое собеседников The Bell говорят, что предыдущая виза у Абрамовича