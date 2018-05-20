В Украине объявлено штормовое предупреждение (3)

УРА-Информ 2018.05.20 19:58
В центральных, южных и восточных областях Украины до конца суток
воскресенья, 20 мая, объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным
ситуациям, ссылаясь на данные украинского гидрометцентра, до конца суток в
южных и восточных областях страны пройдут грозы, во время которых шквалы
ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.
В связи с чем в ведомстве рекомендуют в случае усиления ветра:
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, Чернигов
, Харьков
, Одесса