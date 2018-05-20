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Опознан труп девушки, найденный на берегу озера в Грэтиешть

Опознан труп девушки, найденный на берегу озера в Грэтиешть (1)

CrimeMoldova 2018.05.20 16:44
20 Мая 2018 protv.md Труп, обнаруженный вчера, 19 мая, на берегу озера в Грэтиешть, был опознан. Он принадлежит 20-летней девушке из Крикова. По данным publika.md, судмедэксперты обнаружили на теле потерпевшей следы насильственной смерти.
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2018.05.21 (1)

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