Опознан труп девушки, найденный на берегу озера в Грэтиешть (1)

CrimeMoldova 2018.05.20 16:44

20 Мая 2018 protv.md Труп, обнаруженный вчера, 19 мая, на берегу озера в Грэтиешть, был опознан. Он принадлежит 20-летней девушке из Крикова. По данным publika.md, судмедэксперты обнаружили на теле потерпевшей следы насильственной смерти.