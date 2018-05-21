За сутки на Донбассе боевики 58 раз нарушали перемирие - ранены трое украинских военнослужащих (2)

NikMedia.com.ua 2018.05.20 16:12

За прошедшие сутки, 19 мая, в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 58 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 22 - с применением 122-миллиметровой артиллерии, а также 120 и 82- миллиметровых минометов. Об этом сообщают в пресс-центре ООС. На Луганщине, в районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Новозвановка, Золотое, Троицкое, боевики безрезультатно пытались вытеснить