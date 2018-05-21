За сутки на Донбассе боевики 58 раз нарушали перемирие - ранены трое украинских военнослужащих (2)

NikMedia.com.ua 2018.05.20 16:12
За прошедшие сутки, 19 мая, в районе проведения операции Объединенных сил
российско-оккупационные войска 58 раз нарушали режим прекращения огня, из
которых 22 - с применением 122-миллиметровой артиллерии, а также 120 и 82-
миллиметровых минометов.
Об этом сообщают в пресс-центре ООС.
На Луганщине, в районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское,
Новозвановка, Золотое, Троицкое, боевики безрезультатно пытались вытеснить
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