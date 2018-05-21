Меркель рассказала Порошенко о визите к Путину (64)

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- Порошенко обсудил с Меркель итоги ее переговоров с Путиным : #Буквы 18:19
- Меркель рассказала Порошенко о результатах переговоров с Путиным : Українські Новини 18:14
- Порошенко провел телефонный разговор с Меркель : Arena.press 18:12
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- Меркель рассказала Порошенко, о чем говорила с Путиным : Bigmir)net Новости 18:08
- Меркель рассказала Порошенко об итогах переговоров с Путиным : Версии.com 18:01
- Меркель сообщила Порошенко, о чем говорила с Путинным : 2000.ua 18:00
- Меркель рассказала Порошенко, о чем говорила с Путиным : ТВі 17:54
- Меркель рассказала Порошенко об итогах переговоров с Путиным в Сочи : Время новостей 17:50
- Порошенко переговорил с Меркель: стали известны детали разговора : Гуру.ua 17:40
- В США пригрозили Ирану "самыми сильными санкциями в истории" : NewsOne 17:39
- Меркель рассказала Порошенко, о чем говорила с Путиным в Сочи : Новини онлайн 24 17:39
- "Победителей ждать долго не пришлось": как прошел день спорта в Тараклии : Gagauzinfo.md 17:37
- Меркель проинформировала Порошенко об итогах переговоров с Путиным в Сочи : Kramatorsk.info 17:37
- Порошенко обсудил с Меркель итоги ее переговоров с Путиным : Контракты.ua 17:37
- Меркель рассказала Порошенко о встрече с Путиным : ReplyUA.net 17:33
- Меркель рассказала Порошенко об итогах переговоров с Путиным : Експерт-центр 17:33
- Меркель рассказала Порошенко о результатах переговоров с Путиным : УП Європейська правда 17:32
- Порошенко обсудил с Меркель ее встречу с Путиным : QHA Крымские Новости 17:30
- Фермери Рівненщини збираються взяти в облогу Верховну Раду : Про Захід 17:30
- Меркель рассказала Порошенко о визите к Путину : Ракурс 17:30
- Меркель рассказала Порошенко, о чем говорила с Путиным в Сочи : УСБН Черкаси 17:21
- Меркель проинформировала Порошенко об итогах переговоров с Путиным в Сочи : УкропNews.com 17:15
- Меркель проинформировала Порошенко об итогах переговоров с Путиным : УкропNews.com 17:15
- Меркель рассказала Порошенко, о чем говорила с Путиным в Сочи : УСБН Івано-Франківськ 17:14
- Меркель проинформировала Порошенко о результатах переговоров с Путиным : Хвиля 17:05
- Меркель проинформировала Порошенко о результатах переговоров с Путиным : В Кулаке 17:04
- Меркель проинформировала Порошенко об итогах переговоров с Путиным : Экономические известия 17:03
- Обсудили Путина: Порошенко провел переговоры с Меркель : Обозреватель 17:02
- Меркель рассказала Порошенко о переговорах с Путиным : Ирта-Fax 16:46
- Меркель рассказала Порошенко о своих договоренностях с Путиным в Сочи : УкропNews.com 16:45
- Меркель рассказала Порошенко, о чем говорила с Путиным в Сочи : FaceNews 16:45
- Меркель проинформировала Порошенко об итогах переговоров с Путиным : Електронні Вісті 16:45
- После встречи Путина и Меркель в Кремле уточнили позицию по миротворцам на Донбассе : Гуру.ua 16:40
- Меркель сообщила Порошенко о результатах переговоров с президентом России : Подробности.ua 16:40
- Порошенко и Меркель обсудили ситуацию с "Северным потоком-2" : Sharij.net 16:40
- Меркель рассказала Порошенко об итогах переговоров с Путиным : Интерфакс-Україна 16:36
- Меркель проинформировала Порошенко об итогах переговоров с Путиным : Гордон 16:35
- Стало известно, о чем говорили по телефону Порошенко и Меркель : Факты 16:33
- Меркель рассказала Порошенко, о чем договорилась с Путиным в Сочи : Дело.ua 16:32
- Порошенко и Меркель по телефону обсудили вопросы безопасности, связанные со строительством "Северного потока-2" : 112.ua 16:30
- Порошенко обсудил с Меркель ее встречу с Путиным : Укринформ 16:17
- Меркель проинформировала Порошенко об итогах переговоров с Путиным : УНИАН 16:17
- Меркель рассказала Порошенко об итогах переговоров с Путиным : InfoResist.org 16:16
- Меркель рассказала Порошенко о своих договоренностях с Путиным в Сочи : Зеркало недели. Украина 16:16
- Меркель рассказала Порошенко о разговоре с Путиным : Власти.нет 16:15
- "Северный поток-2" и переговоры с Путиным. Порошенко и Меркель провели телефонный разговор : ТСН.ua 16:13
- Меркель рассказала Порошенко об итогах переговоров с Путиным : Телеграф.com.ua 16:13
- У весільній сукні Меган Маркл знайшли підступ : АСН.in.ua 16:13
- После встречи Путина и Меркель в Кремле уточнили позицию по миротворцам на Донбассе : Сегодня.ua 16:12
- В.Бровко: Путивль - это наша Катынь! : Музеї України 16:11
- Меркель рассказала Порошенко о разговоре с Путиным : NewsMir.info 16:11
- Порошенко провел телефонный разговор с Меркель : РБК-Україна 16:11
- Меркель рассказала Порошенко, о чем говорила с Путиным в Сочи : ЛІГАБізнесІнформ 16:07
- Порошенко обсудил с Меркель итоги ее переговоров с Путиным : LB.ua 16:07