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Меркель рассказала Порошенко о визите к Путину

Меркель рассказала Порошенко о визите к Путину (64)

Ракурс 2018.05.21 17:30
Фото: "Радио Свобода" 21.05.2018 16:49 Канцлер ФРГ имела телефонный разговор с президентом Украины, в котором рассказала детали своего визита в РФ и переговоры с российским президентом Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре 21 мая обсудили результаты недавнего визита немецкого лидера в РФ и ее переговоры с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента.
КАНЦЛЕР, ДОНБАСС, ПУТИН, МИНСКИЙ, ПОРОШЕНКО, ПОТОК, Порошенко, Путин, Германия, Россия, Украина, Минск, Иран, США
2018.05.21 (64)

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