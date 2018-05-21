Меркель рассказала Порошенко о визите к Путину (64)

Ракурс 2018.05.21 17:30

Фото: "Радио Свобода" 21.05.2018 16:49 Канцлер ФРГ имела телефонный разговор с президентом Украины, в котором рассказала детали своего визита в РФ и переговоры с российским президентом Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре 21 мая обсудили результаты недавнего визита немецкого лидера в РФ и ее переговоры с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента.