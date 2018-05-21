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Что подарили Дональд и Мелания Трамп принцу Гарри и Меган Маркл?

Что подарили Дональд и Мелания Трамп принцу Гарри и Меган Маркл? (6)

NewsMir.info 2018.05.20 22:17
1256428 Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания не были приглашены на королевскую свадьбу Меган Маркл и принца Гарри, они все же решили сделать подарок новоиспеченным супругам и всей Британии. "Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп делают взнос в одну из семи благотворительных организаций, которые назвала королевская семья", - сообщил прессе представитель Белого дома.
ПРИНЦ, ГАРРИ, СВАДЬБА, ГЕРЦОГИНЯ, НЕВЕСТА, ГЕРЦОГ, Великобритания
2018.05.21 (6)

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