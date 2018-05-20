Более 2200 фанов Реала сдали билеты на ЛЧ в Киеве (7)

Николаевские Известия 2018.05.20 21:48

Более 2,2 тысяч болельщиков Реала сдали билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА из-за проблем с размещением в Киеве, сообщает AS. Отмечается, что руководство мадридского клуба выделило держателям абонементов около 13 тысяч билетов на матч, но более двух тысяч болельщиков воздержались от долгого пути в столицу Украины. Они объяснили это проблемами с логистикой, размещением и завышенными ценами в Киеве.