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Более 2200 фанов Реала сдали билеты на ЛЧ в Киеве

Более 2200 фанов Реала сдали билеты на ЛЧ в Киеве (7)

Николаевские Известия 2018.05.20 21:48
Более 2,2 тысяч болельщиков Реала сдали билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА из-за проблем с размещением в Киеве, сообщает AS. Отмечается, что руководство мадридского клуба выделило держателям абонементов около 13 тысяч билетов на матч, но более двух тысяч болельщиков воздержались от долгого пути в столицу Украины. Они объяснили это проблемами с логистикой, размещением и завышенными ценами в Киеве.
ЧЕМПИОН, ФИНАЛ, РЕАЛ, ЛИГА, КИЕВ, ЛИВЕРПУЛЬ, Киев, Украина
2018.05.21 (7)

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