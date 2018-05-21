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Фокус: Украина

Нацбанк установил курсы валют на 21 мая (73)

2000.ua 2018.05.21 10:00
Нацбанк опубликовал курсы основных валют по отношению к гривне на 21 мая. Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют: доллар США - 26,148 гривен (подешевел на 4 копейки); евро - 30,805 гривны (подешевел на 11 копеек); российский рубль - 0,422 гривны (подешевел незначительно); польский злотый - 7,172 грн (подешевел на 3 копейки). Другие новости курса валют: Нацбанк установил курсы валют на 18 мая.
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2018.05.21 (73)

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