Нацбанк установил курсы валют на 21 мая (73)

2000.ua 2018.05.21 10:00

Нацбанк опубликовал курсы основных валют по отношению к гривне на 21 мая. Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют: доллар США - 26,148 гривен (подешевел на 4 копейки); евро - 30,805 гривны (подешевел на 11 копеек); российский рубль - 0,422 гривны (подешевел незначительно); польский злотый - 7,172 грн (подешевел на 3 копейки). Другие новости курса валют: Нацбанк установил курсы валют на 18 мая.