Нацбанк установил курсы валют на 21 мая (73)

2018.05.21 (73)2018.05.20 (8) →
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- Курсы валют: доллар снова прижмет гривну : Новости Ю 13:17
- Курс доллара на межбанке в 12:50 понизился до 26,08 грн/доллар : РБК-Україна 13:11
- Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 21 мая : Харьковские Известия 12:48
- Ещё одна победа в копилку школы! : Информационный портал города Измаил 12:48
- Оперативный комментарий к торгам на межбанковском валютном рынке на 12:00 : IBC.ua 12:42
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- Доллар США и евро растут на "Московской бирже"; рубль снижается к бивалютной корзине на старте первых торгов новой недели : Fixygen 12:35
- Курсы валют по карточным операциям на 21.05.18 : Business Information Network 12:31
- Обзор курса гривны к доллару США и другим основным валютам сегодня 21.05.2018 : Украинский банковский портал 12:12
- Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,15 грн/доллар : Arena.press 12:12
- Курс доллара на межбанке в 10:30 повысился до 26,14 грн/доллар : Arena.press 12:11
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- Наличный доллар в понедельник упал до 26,15 гривн : УРА-Информ 11:58
- Межбанк: текущие котировки : Trust.UA 11:53
- Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,15 грн/доллар : РБК-Україна 11:41
- Кросс-курсы основных мировых валют 21 мая на 10.01 : Fixygen 11:35
- Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 21 мая : Городской Дозор 11:32
- Курс доллара в обменниках Днепра 21 мая : Днепр Час 11:28
- Курс валют в Днепре на 21 мая 2018 г : Новости Днепра 11:26
- Стрельба в Киеве возле метро "Гидропарк": Раненые срочно госпитализированы : УСБН Івано-Франківськ 11:14
- В понедельник в обменниках Киева евро и доллар подешевели : Українські Новини 11:14
- Открытие межбанка: Евро подешевел на 13 копеек : Минфин 11:02
- Курс валют в Киеве: 21 мая 2018 : КиевВласть.com.ua 10:51
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- Нацбанк укрепил курс гривни до 26,14 грн/долл : УкропNews.com 10:45
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- 18 мая объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $47,1 млн до $199,5 млн : Business Information Network 10:33
- НБУ укрепил курс гривны на 21 мая до 26,15 грн/$ : Realist.online 10:33
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- Курс валют в самопровозглашенной ЛНР на 21 мая 2018 года : Cxid.info 10:24
- Нацбанк укрепил курс гривни до 26,14 грн/долл : Зеркало недели. Украина 10:16
- НБУ установил официальный курс на уровне 26,14 гривны за доллар : ГолосUA 10:05
- Первые матчи 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси прошли без забитых мячей : БЕЛТА 10:02
- Курс валют на 21 мая 2018 года : Вісті Придніпров'я 10:02
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- Официальный курс валют на 21 мая от НБУ :доллар и евро продолжают дешеветь : Телеграф.com.ua 09:42
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