Россия заявила, что Сущенко приехал в Москву "не как журналист" (59)

Без Табу 2018.05.21 11:16

РФ незаконно удерживает Сущенко Российское министерство иностранных дел заявило, что политзаключенный, украинский журналист Роман Сущенко во время въезда в РФ "не был журналистом". Об этом заявила спикер дипведомства Мария Захарова. "Он не подавал документы и заявление на оформление журналисткой визы, или аккредитации МИД, или любой другой формы деятельности он не заявлял, которая хотя бы косвенно свидетельствовала, что он будет заниматься