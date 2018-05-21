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Россия заявила, что Сущенко приехал в Москву "не как журналист"

Россия заявила, что Сущенко приехал в Москву "не как журналист" (59)

Без Табу 2018.05.21 11:16
РФ незаконно удерживает Сущенко Российское министерство иностранных дел заявило, что политзаключенный, украинский журналист Роман Сущенко во время въезда в РФ "не был журналистом". Об этом заявила спикер дипведомства Мария Захарова. "Он не подавал документы и заявление на оформление журналисткой визы, или аккредитации МИД, или любой другой формы деятельности он не заявлял, которая хотя бы косвенно свидетельствовала, что он будет заниматься
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2018.05.21 (59)

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