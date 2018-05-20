Ответственность за нападение на церковь в Чечне взяло на себя "Исламское государство" (21)

2018.05.21 (21)2018.05.20 (76) →
- "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном : УРА-Информ 01:58
- Кадыров отрицает причастность ИГ к нападению на храм в Грозном : Гуру.ua 01:40
- Вооруженное нападение на церковь: Число убитых возросло до семи человек : УСБН Івано-Франківськ 01:14
- Одним из напавших на церковь в Чечне оказался студент колледжа : Сегодня.ua 01:12
- Вооруженное нападение на церковь: Число убитых возросло до семи человек : Корупція Інфо 00:54
- Вооруженное нападение на церковь: Число убитых возросло до семи человек : УСБН Суми 00:47
- Террористы ИГ взяли ответственность за нападение на храм в Чечне : ЛІГАБізнесІнформ 00:37
- Вооруженное нападение на церковь: Число убитых возросло до семи человек : УСБН Черкаси 00:21
- Кадыров отрицает причастность ИГ к нападению на храм в Грозном : УСБН Черкаси 00:21
- Вооруженное нападение на церковь: Число убитых возросло до семи человек : УСБН Одесса 00:17
- Кадыров отрицает причастность ИГ к нападению на храм в Грозном : УСБН Одесса 00:17
- Кадыров отрицает причастность ИГ к нападению на храм в Грозном : УСБН Вінниця 00:14
- Кадыров отрицает причастность ИГ к нападению на храм в Грозном : УСБН Івано-Франківськ 00:14
- Кадыров отрицает причастность ИГ к нападению на храм в Грозном : УСБН Житомир 00:14
- Вооруженное нападение на церковь: Число убитых возросло до семи человек : УСБН Житомир 00:14
- Вооруженное нападение на церковь: Число убитых возросло до семи человек : УСБН Вінниця 00:14
- Кадыров отрицает причастность ИГ к нападению на храм в Грозном : Сегодня.ua 00:12
- Вооруженное нападение на церковь: Число убитых возросло до семи человек : УСБН Запоріжжя 00:11
- Кадыров отрицает причастность ИГ к нападению на храм в Грозном : УСБН Запоріжжя 00:11
- Одним из напавших на церковь в Чечне оказался студент колледжа : Новое Время 00:10
- "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на храм в Чечне : Крым.Реалии RFE/RL 23:54