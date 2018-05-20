Ответственность за нападение на церковь в Чечне взяло на себя "Исламское государство" (21)

Телеканал новин "24" 2018.05.20 18:30

Нападение на православную церковь в Чечне 19 мая / Фото из открытых источников Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на православную церковь в Грозном. 19 мая четверо террористов, вооруженных ружьем, ножами и бутылками с горючей смесью совершили нападение на православный храм Михаила Архангела в Грозном. В результате нападения погибли два полицейских и один прихожанин храма.