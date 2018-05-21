Массовая драка на матче в Черкассах: 26 задержаных, 17 пострадавших полицейских (2)

Антикор.com.ua 2018.05.20 23:10

Массовая драка на матче в Черкассах: 26 задержаных, 17 пострадавших полицейских Начато служебное расследование, в рамках которого будет проверена правомерность действий сотрудников полиции во время столкновений на заключительном туре первой лиги между командами Черкасский Днепр и Сумы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Полицейские заявляют, что в результате потасовки на матче телесные повреждения получили 17 правоохранителей и зритель, который пытался