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Массовая драка на матче в Черкассах: 26 задержаных, 17 пострадавших полицейских

Массовая драка на матче в Черкассах: 26 задержаных, 17 пострадавших полицейских (2)

Антикор.com.ua 2018.05.20 23:10
Массовая драка на матче в Черкассах: 26 задержаных, 17 пострадавших полицейских Начато служебное расследование, в рамках которого будет проверена правомерность действий сотрудников полиции во время столкновений на заключительном туре первой лиги между командами Черкасский Днепр и Сумы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Полицейские заявляют, что в результате потасовки на матче телесные повреждения получили 17 правоохранителей и зритель, который пытался
ЧЕРКАССКИЙ, ЧЕРКАССЫ, СУМА, ДНЕПР, БОЛЕЛЬЩИК, МАТЧ, Порошенко, Толмачев, Лашкула, Черкассы, Украина, Сумы, Киев
2018.05.21 (2)

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