Массовая драка на матче в Черкассах: 26 задержаных, 17 пострадавших полицейских (2)

Антикор.com.ua 2018.05.20 23:10
Массовая драка на матче в Черкассах: 26 задержаных, 17 пострадавших
полицейских
Начато служебное расследование, в рамках которого будет проверена
правомерность действий сотрудников полиции во время столкновений на
заключительном туре первой лиги между командами Черкасский Днепр и Сумы.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Полицейские заявляют, что в результате потасовки на матче телесные
повреждения получили 17 правоохранителей и зритель, который пытался
ЧЕРКАССКИЙ, ЧЕРКАССЫ, СУМА, ДНЕПР, БОЛЕЛЬЩИК, МАТЧ, Порошенко
, Толмачев
, Лашкула
, Черкассы
, Украина
, Сумы
, Киев