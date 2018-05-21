Швеция стала чемпионом мира по хоккею (45)

Медиа-группа "Объектив" 2018.05.21 08:16

Мир 21 мая, 07:59 62 Сергей Барков Победу шведы вырвали у швейцарцев серией буллитов. Швеция - Швейцария - 2:2 (2-1 в серии буллитов) Голы: 17 Нюквист (Экхольм), 34 Зибанежад (Экман-Ларссон) - 16 Нидеррайтер (Фиала, Йоси), 23 Майер. Победа над швейцарцами позволила шведам подтвердить звание чемпионов, которое они добыли в прошлом году. Бронзовый призер чемпионата - команда США, которая достаточно уверенно обыграла сборную Канады.