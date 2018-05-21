На президентских выборах в Венесуэле побеждает Николас Мадуро (34)

Комментарии.UA 2018.05.21 08:32

Николас Мадуро Мадуро набрал 5,8 млн голосов В Венесуэле окончилось голосование на президентских выборах. По предварительным данным действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро уверенно побеждает в борьбе за главный пост. Об этом идет речь в данных избирательной комиссии Венесуэлы. Сообщается, что Мадуро набрал 5,8 млн голосов, его главный противник Энри Фалькон - 1,8 млн голосов. Явка на выборах составила 46,1%.