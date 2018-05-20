В Николаевской области в страшном ДТП погибли пять человек, еще три пострадали (11)

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- В Николаевской области разбился микроавтобус - пятеро погибших : Независимые новости 01:22
- Масштабное ДТП в Николаевской области: пять погибших, трое раненых : NewsMir.info 01:17
- Масштабное ДТП в Николаевской области: пять погибших, трое раненых : NewsMir.info 01:10
- От мощного удара авто застряло в дереве: Пять человек погибли, еще трое получили травмы : Корупція Інфо 00:54
- Масштабное ДТП в Николаевской области: пять погибших, трое раненых : Багнет 00:31
- От мощного удара авто застряло в дереве: Пять человек погибли, еще трое получили травмы : УСБН Черкаси 00:21
- От мощного удара авто застряло в дереве: Пять человек погибли, еще трое получили травмы : УСБН Одесса 00:17
- От мощного удара авто застряло в дереве: Пять человек погибли, еще трое получили травмы : УСБН Житомир 00:14
- От мощного удара авто застряло в дереве: Пять человек погибли, еще трое получили травмы : УСБН Вінниця 00:14
- От мощного удара авто застряло в дереве: Пять человек погибли, еще трое получили травмы : УСБН Івано-Франківськ 00:14
- От мощного удара авто застряло в дереве: Пять человек погибли, еще трое получили травмы : УСБН Запоріжжя 00:11