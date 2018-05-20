В Николаевской области в страшном ДТП погибли пять человек, еще три пострадали (11)

Ведомости-Украина 2018.05.20 14:12

В Николаевской области, на 84 км. автодороги М-114 Одесса-Мелитополь- Новоазовск, произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. В сообщении говорится, что водитель микроавтобуса "Nissan" не справился с управлением, перевернулся и врезался в дерево. Во время происшествия в автомобиле находилось восемь человек, пять из них погибли, еще три пострадали.