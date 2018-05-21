Украина призвала РФ освободить украинских политузников (2)

QHA Крымские Новости 2018.05.20 13:30
По меньшей мере 24 гражданина Украины являются политзаключенными в России и
более 40 - в оккупированном Крыму
КИЕВ (QHA) -
Более 60 граждан Украины являются политическими заключенными в России и в
оккупированном Крыму, сообщила на своей странице в социальной сети Twitter
пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
Она в очередной раз призвала Кремль освободить политузников.
- По меньшей мере 24 украинца являются политзаключенными в России, более 40
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