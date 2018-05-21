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Фокус: Украина

Украина призвала РФ освободить украинских политузников (2)

QHA Крымские Новости 2018.05.20 13:30
По меньшей мере 24 гражданина Украины являются политзаключенными в России и более 40 - в оккупированном Крыму КИЕВ (QHA) - Более 60 граждан Украины являются политическими заключенными в России и в оккупированном Крыму, сообщила на своей странице в социальной сети Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца. Она в очередной раз призвала Кремль освободить политузников. - По меньшей мере 24 украинца являются политзаключенными в России, более 40
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2018.05.21 (2)

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