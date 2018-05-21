Между Украиной и Румынией будут курсировать новые поезда (11)

2018.05.21 (11)2018.05.20 (45) →
- Украина и Румыния договорились о запуске поездов : Минфин 09:02
- Из Украины в Румынию пустят поезд, который не удалось запустить в 2017-м : BlackSeaNews.net 09:01
- Из Украины в Румынию будет курсировать пассажирский поезд : УРА-Информ 08:58
- Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам транспорта между Украиной и Румынией ╘ : Транспортный бизнес 08:49
- Украина и Румыния договорились о запуске поезда Черновцы-Сучава : KPUNEWS 07:53
- Между Украиной и Румынией будут курсировать новые поезда : Днепр Час 07:28
- Из Черновцов запустят прямой поезд в Румынию : Багнет 07:01
- В Мининфраструктуры заявили о новых поездах между Украиной и Румынией : Вести.ua 06:15
- Между Украиной и Румынией запустят поезд Черновцы-Сучава : Слово і Діло 05:12
- Из Черновцов в Румынию запустят новые поезда : РБК-Україна 01:11
- Казакоохранительский дебют на Пушкинской площади : АПН 01:11
- Украина и Румыния запускают поезда Черновцы-Сучава : Контракты.ua 01:07