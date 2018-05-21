Между Украиной и Румынией будут курсировать новые поезда (11)

Днепр Час 2018.05.21 07:28

21/05/2018 - 06:00 Между украинским городом Черновцы и румынской Сучавой с 1 января 2019 года начнут курсировать две пары поездов. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает segodnya.ua. "По железнодорожных пассажирских перевозках, стороны договорились о введении с 1 января 2019 двух пар поездов (4 поезда) в обе стороны, которые обеспечат соединение между г. Сучава (Румыния) с пересадкой на станции