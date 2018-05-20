И.о. главы "Укрзалізниці" заявил, что скоростную железнодорожную линию между Киевом и аэропортом Борисполь построят к 1 декабря (7)

2018.05.21 (7)2018.05.20 (51) →
- От Киева до "Борисполя": руководство "Укрзализныци" подтверждает сроки строительства ветки : Сегодня.ua 01:41
- Гройсман: Железнодорожная ветка в аэропорт "Борисполь" будет построена до конца года : Вибори в Україні та світі 01:16
- Железную дорогу в "Борисполь" обещают проложить до 1 декабря : Вечерние Вести 01:07
- Строительство скоростной железной дороги из Киева в аэропорт "Борисполь" начато, идет согласование вида станции, - Кравцов : УкропNews.com 00:45
- Железная дорога из Киева до аэропорта "Борисполь": озвучена дата завершения строительства : Телеканал новин "24" 00:30
- Скоростную линию до "Борисполя" завершат до 1 декабря, - Укрзализныця : Газета День 00:26
- "Укрзализныця" до декабря запустит скоростную линию до Борисполя : УРА-Информ 23:58