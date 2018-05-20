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И.о. главы "Укрзалізниці" заявил, что скоростную железнодорожную линию между Киевом и аэропортом Борисполь построят к 1 декабря

И.о. главы "Укрзалізниці" заявил, что скоростную железнодорожную линию между Киевом и аэропортом Борисполь построят к 1 декабря (7)

Гордон 2018.05.20 17:05
Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь уже начато, рассказал и.о. председателя правления ПАО "Укрзалізниця" Евгений Кравцов. Кравцов (справа) заявил, что линию построят к декабрю Фото: kmu.gov.ua ПАО "Укрзалізниця" завершит строительство линии железнодорожного сообщения между Киевом и международным аэропортом Борисполь к 1 декабря 2018 года,
АЭРОПОРТ, БОРИСПОЛЬ, КРАВЕЦ, УКРЗАЛИЗНЫЦЯ, ЛИНИЯ, ВЫДУБИЧИ, Кравцов, Гройсманом, Гройсман, Укрзализныця, Киев, Украина
2018.05.21 (7)

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