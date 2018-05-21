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Последствия Brexit: Шотландия хочет провести референдум о независимости

Последствия Brexit: Шотландия хочет провести референдум о независимости (10)

ICTV Факти 2018.05.21 09:06
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что планирует снова поднять вопрос о независимости. - Как только у нас будет определенная ясность - я надеюсь, осенью этого года - о последствиях Brexit и о будущих взаимоотношениях между Соединенным Королевством и ЕС, тогда я снова рассмотрю вопросы о сроках референдума о независимости, - заявила Стерджен, передает Reuters. Читайте: Brexit: ЕС и Великобритания переходят ко 2 фазе
РЕФЕРЕНДУМ, ШОТЛАНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОСОЛ, ЕВРОСОЮЗ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, Великобритания
2018.05.21 (10)

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