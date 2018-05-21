Последствия Brexit: Шотландия хочет провести референдум о независимости (10)

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- Последствия Brexit: Шотландия хочет провести референдум о независимости : ICTV Факти 09:06
- Шотландия намерена опять голосовать за независимость после Brexit : From-UA.com 08:34
- Шотландия планирует провести референдум о независимости после Brexit : 112.ua 07:00
- Навігатор на 21 травня: що цікавого в Києві : Вечірній Київ 07:00
- Мін'юст США відреагував на вимогу Трампа перевірити дії ФБР у передвиборчій кампанії : Українська правда 06:40
- Шотландия хочет вновь провести референдум о независимости : Новое Время 06:40
- В Шотландии вновь попытаются запустить процесс отделения : FaceNews 05:15
- Шотландия хочет провести референдум о независимости после Brexit : УкропNews.com 04:15
- В Шотландии вновь попытаются запустить процесс отделения : Николаевские Известия 03:48
- Шотландия хочет провести референдум о независимости после Brexit : УНИАН 03:32
- Шотландия хочет провести новый референдум о независимости после Brexit : ТСН.ua 00:44
- Медведев подтвердил планы создать в России офшоры для попавших под санкции олигархов Избранное : Главкор 00:43
- Шотландия планирует новый референдум о независимости : Укринформ 00:02