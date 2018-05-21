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Абромовичу не дали британскую визу

Абромовичу не дали британскую визу (2)

Источник.info 2018.05.21 00:47
мая 20, 2018 У приближенного к Путину российского олигарха Романа Абрамовича несколько недель назад закончилась британская виза инвестора, после чего новую ему не выдали. Из-за этого миллиардер накануне отсутствовал на финале Кубка Англии, где его Chelsey победил Manchester United, сообщает The Bell со ссылкой на одно из знакомых предпринимателя и на два источника в окружении. По словам собеседников издания, срок действия предыдущей визы Абрамовича
ВИЗА, АБРАМОВИЧ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АНГЛИЯ, РОМАН, БИЗНЕСМЕН, Абрамович, Скрипаля, Великобритания, Россия, Лондон
2018.05.21 (2)

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